قرارات عاجلة من وزارة الداخلية السعودية لعدم تفشي فيروس كورونا: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الإجراءات الإحترازية، وذلك بعد ظهور إرتفاع في مؤشرات المنحني الوبائي في بعض المناطق والتراخي في تطببق الإجراءات الإحترازية. قرارات وزارة الداخلية السعودية قرارات وزارة الداخلية السعودية قررت وزارة الداخلية السعودية القرارات الأتية بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الإحترازية: إغلاق جميع أدوار السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة او الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. تعليق تقديم كافة خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم وفي المقاهي وما في حكمها والإقتصار علي تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 ايام وقابلة للتمديد أيضاً. إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج وإجتماعات الشركات وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة او التابعة للفنادق، وأيضاً في الإستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذة الأغراض، وذلك لمدة 30 يوم. سيتم العمل بإغلاق جميع الأنشطة والفعاليات والمراكز الرياضية والمناسبات والإحتفالات، إعتباراً من الساعة العاشرة مساءاً من يوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير 2021م. لن يتم السماح لأي تجمهر ينتج عن الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي كأجراء إحترازي للوقاية من كورونا وستقوم البلدية بإغلاق المنشأة المخالفة. سيتم إغلاق المنشأة المخالفة للإحترازات لمدة 24 ساعة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولي يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يكون الإغلاق لمدة اسبوع، وعند التكرار للمرحلة الثالثة يكون الإغلاق لمدة اسبوعين، ويكون الإغلاق لمدة شهر في حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة او أكثر. تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والإحترازات من كافة الجهود الحكومية وإتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات علي المخالفين. تكليف وزارة الشؤون البلدية بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامة في المقابر. الإجراءات الوقائية والإحترازية يجب ان تكون أسطح الهواتف والمكاتب ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر.

تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء.

وضع أدوات تعقيم اليدين في اماكن بارزة في مكان العمل.

التأكد من أعادة ملء موزعات المعقمات بشكل مستمر.

عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. الإجراءات الوقائية والإحترازية الوسوم

قرارات عاجلة من وزارة الداخلية السعودية لعدم تفشي فيروس كورونا: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الإجراءات الإحترازية، وذلك بعد ظهور إرتفاع في مؤشرات المنحني الوبائي في بعض المناطق والتراخي في تطببق الإجراءات الإحترازية. قرارات وزارة الداخلية السعودية قرارات وزارة الداخلية السعودية قررت وزارة الداخلية السعودية القرارات الأتية بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الإحترازية: إغلاق جميع أدوار السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة او الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. تعليق تقديم كافة خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم وفي المقاهي وما في حكمها والإقتصار علي تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 ايام وقابلة للتمديد أيضاً. إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج وإجتماعات الشركات وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة او التابعة للفنادق، وأيضاً في الإستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذة الأغراض، وذلك لمدة 30 يوم. سيتم العمل بإغلاق جميع الأنشطة والفعاليات والمراكز الرياضية والمناسبات والإحتفالات، إعتباراً من الساعة العاشرة مساءاً من يوم الخميس الموافق 4 من شهر فبراير 2021م. لن يتم السماح لأي تجمهر ينتج عن الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي كأجراء إحترازي للوقاية من كورونا وستقوم البلدية بإغلاق المنشأة المخالفة. سيتم إغلاق المنشأة المخالفة للإحترازات لمدة 24 ساعة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولي يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يكون الإغلاق لمدة اسبوع، وعند التكرار للمرحلة الثالثة يكون الإغلاق لمدة اسبوعين، ويكون الإغلاق لمدة شهر في حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة او أكثر. تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والإحترازات من كافة الجهود الحكومية وإتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات علي المخالفين. تكليف وزارة الشؤون البلدية بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامة في المقابر. الإجراءات الوقائية والإحترازية يجب ان تكون أسطح الهواتف والمكاتب ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر.

تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء.

وضع أدوات تعقيم اليدين في اماكن بارزة في مكان العمل.

التأكد من أعادة ملء موزعات المعقمات بشكل مستمر.

عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. الإجراءات الوقائية والإحترازية

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