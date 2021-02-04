موسيماني يكشر عن أنيابه قبل موعد مباراة الأهلي والدحيل

قد يُعرف باسم “بيب جوارديولا” لكرة القدم الأفريقية ، لكن شعار مدرب الأهلي بيتسو موسيماني قبل موعد مباراة الأهلي والدحيل هو شعار مبتكر من قبل نيلسون مانديلا. يقول موسيماني لشبكة CNN Sport: “يبدو الأمر دائمًا مستحيلًا حتى يفعله شخص ما”. يجلس المدرب البالغ من العمر 56 عامًا في مكتبه في القاهرة ، مع ألوان الأحمر والأسود والأبيض الشهيرة للأهلي منقوشة على الجدران من حوله.

فاز موسيماني بخمسة ألقاب للدوري في سبع سنوات مع نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ، وكان جزءًا من طاقم تدريب البافانا بافانا في النسخة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم التي استضافتها القارة ، وأصبح أول مدرب أسود للأهلي على الإطلاق في عام 2020.

ستتاح له الآن فرصة لإثبات قوته للعالم بعد قيادة الفريق المصري إلى الأرض الموعودة لكرة القدم للأندية حيث يستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA ، والتي تنطلق اليوم 4 فبراير في قطر ، عندما يلعب مع الدحيل القطري.

إذا فاز الأهلي بتلك المباراة، سيواجه النادي المصري بايرن ميونيخ على مكان في النهائي. سيكون بايرن المرشح الأوفر حظًا للفوز بنصف النهائي ، لكن التوقعات دائمًا ما تكون عالية لنادٍ مثل الأهلي، الذي يقول إن لديه 150 مليون مشجع في العالم العربي وفاز بـ 140 لقبًا.

نشأ موسيماني في منطقة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا ، لذلك فهو فخور بإنجازاته التدريبية نظرًا لجذوره المتواضعة. وإرث مانديلا هو ما يلهمه بحق.

وصل موسيماني بنفسه إلى ارتفاعات كبيرة، وشهدت لمساته المذهبة حصول جميع فرق الأندية التي دربها على الألقاب. جاءت أكثر إنجازاته فخرًا عندما تغلب على دوري أبطال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في مناسبتين منفصلتين – أولاً مع صنداونز في عام 2016 ثم مع الأهلي بعد ذلك بأربع سنوات.

“هل تصدق أن شخصًا من البلدة مثلي ، من خلفية الفصل العنصري ، من البدايات المتواضعة ، يمكن أن يكون أول شخص يفوز بدوري أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا؟ ويفوز به مرتين ويصبح مدرب العام في القارة “يقول بشعور من عدم الثقة تقريبًا.

موسيماني ونادي القرن الإفريقي

في الموسم الماضي ، فعل موسيماني ما لم يحققه أحد في عالم كرة القدم حتى الآن. كان جزءًا من فريقين حصلا ثلاثية في بلديهما. أولاً ، فاز بثلاث ألقاب في جنوب إفريقيا ، بما في ذلك الدوري ، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى منافسة محلية إفريقية.

ثم تابع هذا الأمر مع الأهلي ، وقاده إلى التتويج القاري حيث تغلب على غريمه التقليدي الزمالك 2-1 في نهائي CAF دوري الأبطال.

كان الأهلي قد اختتم في الواقع لقب الدوري تحت قيادة رينيه فايلر ، الذي غادر في أواخر الموسم ليكون مع عائلته في سويسرا، لكن موسيماني حصل على ميدالية الفائز حيث تولى قيادة الفريق في آخر مباراتين بالدوري من الموسم و ثم قاد الشياطين الحمر لانتصار آخر في كأس مصر.

وأوضح الناقد الدولي المصري السابق ياسر الشنواني أن “الأهلي نادٍ يطالب بالنجاح ، وفي مصر وإفريقيا يعرف باسم نادي القرن”.

“هناك ناد واحد فقط فاز بألقاب أكثر م

ن الأهلي في العالم وهو ريال مدريد، لذلك عندما تحصل على هذه الوظيفة هناك الكثير من التوقعات.”

“من الأشخاص الذين تحدثت إليهم في النادي، أخبروني جميعًا من الناحية الفنية أنه قوي جدًا ويعرف كيفية تحليل الفرق الأخرى. لكنه محبوب حقًا من قبل اللاعبين وطاقمه لأنه يعرف من الناحية النفسية كيفية التواصل معهم.

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موعد مباراة الأهلي والدحيل