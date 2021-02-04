عاجل.. مقتل 7 مرتزقة سوريين بانفجار لغم فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أنه منذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبى، رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان فى المؤتمر الذى نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة.

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