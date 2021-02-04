بسبب كورونا.. السعودية تبدأ إجراءات عاجلة اليوم

تبدأ وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت السعودية، عدة إجراءات احترازية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وضمن هذه القرارات، إيقاف جميع المناسبات وحفلات الزواج، لمدة 30 يوما قابلة للتجديد، وإيقاف الفعاليات والأنشطة الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
كما نصت هذه القرارات على إغلاق صالات السينما، ومراكز الألعاب والترفيه، والمراكز الرياضية.
كما تقرر عدم تخطي التجمعات في المناسبات الاجتماعية لاكثر من 20 شخصا، لمدة 10 أيام قابلة للزيادة.
فيما أعلنت الداخلية السعودية إلغاء أي خدمات لتقديم اللبطات الداخلية في المطاعم والمقاهي، لمدة 10 أيام قابلة للزيادة.
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