السعودية واليابان تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم /الخميس/ مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، التعاون العسكري بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ اليوم أن الجانبين استعرضا أبرز قضايا الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.
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