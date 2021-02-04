السعودية واليابان تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم /الخميس/ مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ اليوم أن الجانبين استعرضا أبرز قضايا الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.