أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتية فرض عقوبة الإنذار ثم الخصم من راتب الموظف في الجهات الحكومية بطريقة متدرجة، في حال مخالفته الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان اليوم نقلته القبس، إنه سيوقع عقوبة تأديبية على المخالفين بمراعاة القواعد الواردة في المادة 60 من مرسوم نظام الخدمة المدنية، حيث سيتلقى في البداية إنذارًا ثم خصمًا تدريجيًا من الراتب، يبدأ بخصم يوم واحد وتشدد بعد ذلك، بحيث لا يزيد الخصم على 15 يوما في المرة الواحدة.
ودعا الديوان الجهات الحكومية إلى اتخاذ كافة الاجراءات التأديبية، وفقًا للمقرر قانونًا في مواجهة الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصم يوم إلى 15 يومًا للموظفين غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية في الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.