بوتين يدعو لإطلاق وتطوير بورصة لتجارة الحبوب في روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق وتطوير بورصة لتجارة الحبوب في روسيا.
وقال بوتين -خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الخميس- : "إنه يتعين على روسيا تطوير أدوات لتجارة الحبوب في البورصة "، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات من هذا النوع.
وأضاف: "أنه لا يمكن تحقيق ذلك في وقت سريع، ولكن من الضروري التحرك في هذا الاتجاه .. نحن الآن الدولة الأولى في تصدير القمح، ويمكن السير في هذا الاتجاه خطوة خطوة ولا يجب القيام بذلك بين عشية وضحاها، فهذه عملية معقدة".
وأوضح أنه من المتوقع أن تُسجل صادرات الحبوب الروسية في العام الزراعي الحالي من يوليو 2020 وحتى يونيو 2021 زيادة 25% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، ومن المنتظر أن تبلغ صادرات الحبوب من روسيا مستوى 34.3 مليون طن، وهذه النتيجة تعد الأعلى في تاريخ روسيا.
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