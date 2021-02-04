الصحة الكويتية تنفي دخول مستشارين للبلاد بشهادات PCR مزورة

أكدت وزارة العدل الكويتية بأن ما يتم تداوله عن وجود شهادات PCR سلبية وغير حقيقية منسوبة لبعض المستشارين الذين قدموا للبلاد أخيرًا غير صحيح علي الإطلاق.
وأفادت العدل الكويتية بحسب صحيفة الراي الكويتية بأن كل ما يروج لا يمت للواقع بصلة وأن الفحوصات تمت وفقا لمتطلبات وزارة الصحة في الكويت مع التأكيد على الحرص والالتزام بجميع الاشتراطات الصحية.
من جانبها بينت وزارة الصحة الكويتية أن ما نشر عن دخول 30 مستشارا بشهادات PCR مزورة شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن من خواص تطبيق شلونك عدم إمكانية تسجيل أكثر من اسم على رقم هاتف واحد.
وأفادت بأن مسحة PCR تجرى في مطار الكويت لجميع القادمين، وتعاد في اليوم الخامس، مع تطبيق الحجر الصحي ولمدة 14 يوما.
بحسب جريدة الراي.
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