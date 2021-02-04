نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرصد السوري: مقتل 7 مرتزقة بانفجار لغم فى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية، اليوم الخميس، نقلًا عن المرصد السورى لحقوق الإنسان، بمقتل 7 مرتزقة سوريين بانفجار لغم فى ليبيا.

وقد ذكرت مصادر صحفية أن تركيا تقوم حاليا بإعداد دفعة جديدة من المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى الأراضي الليبية، رغم تحذيرات مجلس الأمن، الأسبوع الماضي.

وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في 28 يناير/كانون الثاني الجاري، بطرد المرتزقة من ليبيا، وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً.

وقالت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات ليندسي سنيل، في تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عناصر من فرقة "السلطان مراد" تستعد لمغادرة قرية حوار كلس في محافظة حلب السورية، إلى تركيا ليتم نقلهم إلى ليبيا.