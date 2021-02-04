أخبار اليمن : البرلمان يستأنف جلساته بعد غد السبت

دوت الخليج -

البرلمان يستأنف جلساته بعد غد السبت

يستأنف مجلس النواب بعد غد السبت، عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الـ16 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. البرلمان يستأنف جلساته بعد غد السبتيستأنف مجلس النواب بعد غد السبت، عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الـ16 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وسيقف المجلس خلال هذه الدورة، أمام تفاقم الأوضاع المعيشية بسبب منع تحالف العدوان السعودي الإماراتي دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذاء والدواء إلى موانئ الحديدة. كما سيقف المجلس أمام القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله بحسب أولوياتها إضافة إلى ما يستجد من أعمال.



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