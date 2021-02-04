مصر تسجل 512 إصابة جديدة بكورونا
اعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة وذلك مقابل 521 إصابة و47 وفاة أول أمس.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 167525 حالة من ضمنها 130912 حالة تم شفاؤها، و 9460 حالة وفاة".
وقالت مصر أول امس الثلاثاء إنها تسلمت هذا الأسبوع أول 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا في إطار برنامجها لتطعيم الأطقم الطبية.
وتسلمت مصر أيضا في ديسمبر الشحنة الأولى من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية وبدأت يوم 24 يناير تطعيم الأطقم الطبية العاملة بمكافحة كوفيد-19 باللقاح الصيني.
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