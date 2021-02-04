سفير إثيوبيا لدى الخرطوم: السودان ارتكب خطأ تاريخيا بالتعدى على أراضينا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "إثيوبيا لا تزال فى وضع يمكنها من معالجة النزاع الحدودى بالأساليب السلمية، لكن أديس أبابا ستضطر للدفاع عن حقوقها إذا اختلفت الظروف".

واعتبر أن تصرف السودان خاطئ أخلاقيا وقانونيا فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربطه بإثيوبيا.

يذكر أن الحدود بين البلدين شهدت اشتباكات دامية الشهر الماضى، ما دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها. فى حين أعلنت إثيوبيا أنها لن تجرى محادثات حدودية مع السودان، حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضى المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذى أدى إلى الاشتباكات.