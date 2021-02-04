عقب مرور 6 أشهر.. بيان أمريكي- فرنسي بشأن انفجار مرفأ بيروت

طالب بيان أمريكي فرنسي مشترك، اليوم الخميس، بالإعلان سريعا عن نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في البيان، عن الكشف سريعًا عن أسباب انفجار مرفأ بيروت بعيدًا عن التدخل السياسي، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوزعربية".
وشدد الوزيران على "الضرورة الملحة" لتشكيل حكومة "ذات مصداقية" في لبنان.
وتمر اليوم الخميس، ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت.
وحسب وسائل إعلام لبنانية، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية صامتة عند مدخل المرفأ، رافعين صور الشهداء ولافتات تدعو إلى عدم تسييس أو تمييع التحقيقات في أسباب الانفجار.
كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن استيراد وتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ وضرورة الوصول الى الحقيقة؛ حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للإعلام اللبناني.
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