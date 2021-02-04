عقب مرور 6 أشهر.. بيان أمريكي- فرنسي بشأن انفجار مرفأ بيروت

طالب بيان أمريكي فرنسي مشترك، اليوم الخميس، بالإعلان سريعا عن نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في البيان، عن الكشف سريعًا عن أسباب انفجار مرفأ بيروت بعيدًا عن التدخل السياسي، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوزعربية".

وشدد الوزيران على "الضرورة الملحة" لتشكيل حكومة "ذات مصداقية" في لبنان.