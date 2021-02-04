لبنان.. تيار المستقبل يتهم حزب الله باغتيال الناشط لقمان سليم

اتهم نائب رئيس تيار المستقبل اللبناني، مصطفى علوش، حزب الله، باغتيال الناشط لقمان سليم، الذي عُثر عليه مقتولا بخمس رصاصات في سيارته، صباح اليوم الخميس.

وأكد علوش في تصريحات لشبكة "العربية"، أنه من المنطقي اتهام حزب الله باغتيال لقمان سليم، مشيرًا إلى أن أي حكومة تلحظ مشاركة لحزب الله لن تلقى قبولا دوليا.

ولفت إلى أنه لا يمكن الجزم بأن لبنان في بداية مرحلة اغتيالات، لكنه أشار إلى أنه بلد مفتوح على الاغتيالات منذ مدة طويلة.

وكانت وسائل الإعلام ذكرت، صباح اليوم الخميس، بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأتي ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف على جثة الناشط، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

كلّف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل اغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.

يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.