إعلانات خادشة للحياء.. مدفأة طبيعية تقود سعوديًا للنيابة العامة

أصدر النائب العام السعودي قرارا باستدعاء المسؤولين عن أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي الذي قام بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية.
وبحسب صحيفة الوئام السعودية فقد أفاد المصدر ذاته أن مركز الرصد النيابي رصد قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية.
كما وجه النائب العام السعودي بالتحقيق مع المسؤول عن الحساب وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقه.
واكد المصدر القانوني أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقًا لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.
وختم المصدر تصريحاته قائلا : أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.
ونص الإعلان الذي قاد السعودي الي النيابة العامة علي " سما لاونج حي العليا الرياض، جلسات خارجية مع توفر مدفئة صناعية، رائع لتجمعات الأحبة والصداقات، ولا مانع من قدوم مدفئة طبيعية تأتي معك".
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