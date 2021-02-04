مباراة برشلونة وغرناطة الريمونتادا تعود وبقوة ريمونتادا تاريخية برشلونة تتفوق

برشلونة وغرناطة ، تعودنا منذ زمن بعيد انه ليس هناك قواعد في كرة القدم وانه لا يمكنك توقع الفوز لأنه بسهولة يمكن أن تتحول وتنقلب الأحداث وذلك هو ما حدث في مباراة برشلونة وغرناطة التي كانت ضمن ربع نهائي بطولة كأس أسبانيا (الدور الثمانية) حيث بدأ برشلونة بداية سيئة في الدوري المحلي ولكنه سرعان ما استعاد رونقه وقوته بخماسية رائعة حقق بها المعنى الحقيقي للريمونتادا.

سيناريوا وأحداث مباراة برشلونة وغرناطة

نجح الفريق الكتالوني في الإطاحة بغرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس البارحة حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعناوين مثل “برشلونية مجنونة” و “ريمونتادا” حيث كان جميع المشجعين في جرعة من الأثارة لم تنتهي أو تبطئ قليلا نظرا لان المباراة انتهت ب 5-3 لصالح برشلونة وفي الوقت الإضافي أيضا مساء يوم الأربعاء الماضي والذين حققوا اهم ثلاثة أهداف فيهم غريزمان، وفرينكي دي يونغ، وألبا، حيث حققوا ثلاثة أهداف في الوقت الإضافي، بينما ادخل فيدي فيكو ضربة جزاء لغرناطة ،وعن المباراة فقد أتبع فريق غرناطة مع مديره الفني “دييجو مارتينيز” بخطة محكمة وطريقة لعب تهدف الى الفوز المحقق حيث كان يعتمد من خلال اللعب بأسلوب دفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة من خلال اللاعب روبرتو سولدادو خاصة بعد أن تعادلوا سلبيا مع سيلتا فيجو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني وأنقذ حارس غرناطة، آرون إسكاندل، عدة فرص لأهداف محققة كادت أن تدخل في مرماه.

كومان وتثبيت تشكيل برشلونة

وعلى صعيد آخر كان ليونيل ميسي يحاول كومان أن يثبته في التشكيل الأساسي لبرشلونة من خلال تواجد ليونيل ميسي مع جريزمان وعثمان ديمبيلي في خط الهجوم ولكن من الطبيعي أن تتعرض أي خطة للانتقادات فتلك الخطة كانت انتقاداتها الأساسية حول ضعف خط الوسط وعدم مشاركة دي يونج وبيانيتش والمترتب والمتوقع عليه أن برشلونة كانت ستصطدم بدفاعات غرناطة الذي يجيد اللعب على المساحات بأشكالها وتضييق كل المنافذ أمام ميسي.

وأشاد “كومان” بفريقه بعد الفوز حيث قال انهم بذلوا مجهود رائع ولم يتوقفوا عن المحاولة وكان يشيد بالقوة الذهنية للفريق والعزم على الفوز الذي لم يتوقف وأضاف كومان أن كرة القدم ظلمت الفريق في الشوط الأول حيث قاموا في بداية المباراة بقوة لكنهم قاموا بخطأ بالاعتماد على أداء جمالي داخل منطقة جزاء الفريق الخاص به، وكرر انه لا يمكنه فعل ذلك، وبسبب ذلك الخطأ كلفهم الهدف الأول.

وفي النهاية نتابع بشغف ما سيحدث في المبارايات القادمة بعد مباراة برشلونة وغرناطة حيث في كل مباراة نتأكد أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت ولا يمكنك توقع أي شئ للنهاية.