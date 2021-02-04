موعد نزول حساب المواطن كل شهر وطريقة الاستعلام عن الأهلية

يهتم برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم لكافة الأسر السعودية التي تحتاج إلى المساعدة المالية لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وخاصة مع انتشار فيروس كورونا، والمساعدة في الحصول على عيشة كريمة، ويتم تقديم الدعم في موعد ثابت كل شهر حتى يتمكن المستفيد من متابعة موعد الصرف وظهور الأهلية على موقع البرنامج على الإنترنت.

موعد نزول حساب المواطن كل شهر

ننشر لكم من خلال موقعنا موعد نزول حساب المواطن كل شهر، والذي حدده البرنامج كما يلي:-

يتم نزول راتب دعم حساب المواطن في موعد ثابت كل شهر ميلادي.

يتم نزول البرنامج يوم العاشر من كل شهر بالتقويم الميلادي.

إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة يتم تقديم صرف الدعم إلى يوم الخميس.

عندما يصادف صرف الدعم يوم السبت يتم تأخيره إلى يوم الأحد.

ثبات موعد صرف دعم المواطن يمكن الجميع من متابعة الصرف ونزول الراتب على الحساب البنكي الخاص به.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

لكل مستفيد من دعم المواطن حساب على موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، وهو من الأمور الهامة التي سهلت الكثير على المستفيد من حيث متابعة الدعم وموعد نزوله وأهلية الحساب وتقديم الاعتراض على الدعم وغيرها من الأمور الخاصة بالبرنامج، ويمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:-

الوصول إلى موقع برنامج حساب المواطن خلال رابط البرنامج.

التوجه إلى تسجيل الدخول من خلال حسابك على الموقع.

كتابة الاسم وكلمة السر ورمز التحقق.

الانتقال إلى الاستعلام عن الأهلية.

تحددي الدفعة التي يتم الاستعلام عنها.

كتابة رقم الهوية في المكان المخصص لها.

الضغط على الاستعلام ومعرفة تفاصيل الأهلية.

وكذلك معرفة القيمة المالية المستحقة ويمكن التعرف عليها من خلال حاسبة البرنامج على الموقع.

يتم معرفة قيمة الدعم من خلال وضع عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري على حاسبة الموقع.

موعد عودة التسجيل في حساب المواطن

حتى وقتنا هذا لم يتم تحديد موعد عودة التسجيل في حساب المواطن، وذلك بعد قرار تعليق التسجيل والذي جاء بعد صرف الدفعة 28 لشهر مارس عام 2020، حيث تم وضع ضوابط جديدة لبرنامج حساب المواطن، وكان من وقف تسجيل حساب المواطن ووضع حد أقصى للاستحقاق، وتقديم ما يثبت استقلالية الفرد حتى يتم استمرار صرف دفعات حساب المواطن.