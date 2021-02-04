الاردن : اصابة امين عمان يوسف الشواربة بفيروس كورونا

دوت الخليج :- اصيب امين عمان الدكتور يوسف الشواربة بفيروس كورونا .

واكد مصدر : ان الشواربة الان في العزل المنزلي بعد ثبوت اصابته بالفيروس ، دون ان يعاني من اي اعراض .

واضاف : ان الشواربة يمارس عمله عن بعد .