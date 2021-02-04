الاردن : اصابة امين عمان يوسف الشواربة بفيروس كورونا

دوت الخليج :- اصيب امين عمان الدكتور يوسف الشواربة بفيروس كورونا .
واكد مصدر : ان الشواربة الان في العزل المنزلي بعد ثبوت اصابته بالفيروس ، دون ان يعاني من اي اعراض .
واضاف : ان الشواربة يمارس عمله عن بعد .
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