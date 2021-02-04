كتّاب عن اغتيال لقمان سليم: قول الحقيقة بات غير مقبولا

رأى كتّاب ومثقفون بأن عملية اغتيال الباحث والناشط السياسي، لقمان سليم تعني بأن الرأي الآخر غير مرحب به، وقول الحقيقة لا مساير أو مواربة، كما كان يفعل الراحل غير مقبول على الإطلاق.

وكان عثر في وقت سابق، الخميس، على جثة سليم في جنوبي لبنان، جثة هامدة داخل سيارته، وتبين أنه تعرض إطلاق رصاص على رأسه من الخلف، بعد أن فقد الاتصال به لساعات.

وعرف عن الكاتب الراحل معارضته الشديدة لميليشيات حزب الله وسياساتها داخل لبنان وخارجه، كما عرف عنه جرأته العالية في مواجهة إيران، داعمة الميليشيات، وكان أيضا مكثرا من الإنتاج العلمي والبحثي سواء المتعلق بلبنان أو الوطن العربي.

وهزت الجريمة المجتمع اللبناني وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات تعنى الراحل وتعتبر أن اغتياله اغتيال للكلمة الحرة والحق في الرأي والتعبير، كما توالت ردود الفعل المنددة من الأحزاب السياسية في البلاد.

لكن بات لافتا حالة الصمت شبه المطلقة في البيئة الشيعية التي ينتمي إليها الكاتب الراحل.

الحزب أضعف الدولة

ولم يصدر أي بيان عن ميليشيات حزب الله اللبناني، سوى تغريدة لنجل أمين الميليشيات، حسن نصر الله، التي تحدث فيها عن أن "خسارة البعض هي ربح"، لكنه سرعان ما حذفها.

ويقول الباحث السياسي، مكرم رباح في حديث إلى موقع "دوت الخليج" إن المكان الذي نفذت فيه الجريمة تعني أنه ليس لدى القاتل مشكلة المكان فاغتيال لقمان سليم في هذه المرحلة وفي البيئة هو رسالة للخارج مفادها "نحن هنا على الأرض" نستطيع أن نقوم بما نريد".

وأضاف رباح أنه لا ثقة مطلقا بالطبقة السياسية ولا القضائية، مشيرا إلى أن حزب الله الذي أضعف الدولة وبات يمثل قوى الأمر الواقع وبالتالي هو المتورط في الجريمة ".

رسالة من حزب الله

وبدوره، اعتبر الصحافي والكاتب السياسي، علي الأمين، في حديث إلى موقع "دوت الخليج : "حزب الله يريد أن يوجه رسالة مفادها "أنا نفذت"

وأضاف: "هو اغتيال لشخصية تميزت بجرأة وبقدرة عالية على التعبير عن موقفه بشكل خاص مثل لقمان سليم ، ويتعارض بوضوح مع مشروع حزب الله في لبنان وإيران في المنطقة وإغتياله بما يمثل لقمان على هذا الصعيد وبنفس الوقت إنما يمثل المزيد من الانهيارات ".

وأضاف الأمين :" على ما يبدو إننا ندخل في مسار جديد هو الانهيار الأمني الذي ، ومن خلال هذه الجريمة المؤشر، يجب أن يحمل المسؤولية لما تبقى من الدولة".

ومن ناحيته، قال الصحافي والمحلل السياسي، أسعد بشارة لموقع "دوت الخليج": " لقمان مثقف ومن قادة الرأي العام في لبنان وله رأيه الصريح ضد سيطرة إيران على لبنان، وكان مؤثراً جداً في ثورته وتعرض لاغتيال يشبه اغتيال الناشط العراقي هشام الهاشمي الذي اغتيل في العراق ".

وأضاف بشارة: "لا ثقة لدينا بالتحقيقات اللبنانية وهناك سوابق في هذا الصدد لحوادث لم تعرف نتائجها وقعت في منطقة نفوذ حزب الله ويأتي اغتياله لكونه كان مؤثراً في البيئة الشيعية فأصبح بالنسبة لهم مزعجاً".

لم يخش الاغتيال

أما الكاتب والأديب المغربي عبد الرحيم التوراني فقال في حديث إلى موقع "دوت الخليج": "لقمان كان ماكينة تنتج وتبتكر الأفكار الجديدة، كل يوم تجد لديه الجديد، وقد سمى دار النشر التي يشرف عليها برفقة شقيقته المبدعة رشا الأمير بـ"دار الجديد كان مشغولاً بالوضع اللبناني، لكن ذلك لم يصرفه عن الاهتمام بقضايا ومناطق عربية أخرى، مثل اهتمامه بما يجري في المغرب العربي الكبير ، اشتغلت إلى جانبه في مركز أمم للأبحاث والتوثيق، وأنجزت تحت إشرافه كتابين حول موضوع السجون في المغرب والجزائر، ومشاريع أخرى".

ويضيف: "كان (لقمان سليم) شجاعاً، ولا يخشى الموت رغم علمه أنه على قائمة الاغتيالات ممن تزعجهم كلمته، ولم يكن يملك سلاحاً غير الكلمة، ولما تلقى بيان اغتياله واتهامه بالخيانة كتبوا على جدار منزله "المجد لكاتم الصوت"، رد عليهم حينها لقمان سليم المعارض الشيعي والمناضل الاستثنائي بأنه لا يهاب تهديداتهم ومسدساتهم.