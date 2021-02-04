الحريري يعلق على اغتيال لقمان سليم: "الشجب لم يعد كافياً"

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الخميس، أن لقمان سليم "شهيد" جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان، وأن اغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه.

وذكر الحريري في تغريدات على تويتر أن "‏لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن".

وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياسيين سنواصل معركة الحرية".

وقال الحريري إن "‏الشجب لم يعد كافياً. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".

وكانت مصادر أمنية في لبنان ذكرت في وقت سابق الخميس أن أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عثر عليه مقتولا، بعد ساعات من اختفائه.

وقالت مصادر لـ"دوت الخليج"، إن سليم قتل برصاصتين في الرأس في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقمان داخل سيارته وقد كان غارقا في دمائه.