السعودية تسجل 303 إصابات و3 وفيات جديدة بكورونا 

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 303 حالات، مقابل 306 فى بيانات الأربعاء، ليصل المجموع الكلى لعدد الإصابات المسجلة فى البلاد إلى مستوى 369.248، بينها 2ز162 نشطة و395 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى السعودية ارتفاعا تدريجيا، حيث تجاوز مؤخرا مستوى 300 حالة بعد أن تراجع قبل ذلك أوائل يناير 2021 إلى أقل من 100، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

وأفادت الوزارة برصد 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبقى هذا المؤشر عند نفس المستوى منذ أمس الأربعاء، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة فى السعودية ارتفعت بذلك إلى 6.386 متوفيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 360.697 شخصا، بعد تسجيل 297 حالة شفاء جديدة.