الأردن تسجل 1294 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و10 حالات وفاة بسبب الفيروس.

وبذلك يكون الأردن سجل ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا المستجد، عقب أيام من الانخفاض الملحوظ في الاصابات. ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (331,768) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (9466) حالة.

كما أصبحت حالات الوفاة في الأردن منذ ظهور الفيروس، 4354 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (418) حالة.