اللي اختشوا ماتوا.. إعلامي ينتمي لـ حزب الله يتهم لقمان سليم بالانتحار

أعرب إعلامي يعمل في قناة حزب الله اللبناني، يدعي "عباس فنيش" عن استنكاره لاتهام الحزب باغتيال الناشط السياسي المعارض للميليشيا، لقمان سليم. وبحسب موقع جنوبية اللبناني، أشار الإعلامي اللبناني الي احتمالية انتحار " لقمان سليم" حيث قال : إن لقمان سليم ربما انتحر". وكان تقرير الطب الشرعي أشار الي ان " سليم قتل بأربع رصاصات في الرأس وبرصاصة خامسة في الظهر. ويأتي هذا المنشور، في أعقاب تغريدة لنجل الأمين العام لحزب الله، جواد حسن نصر الله الذي شمت في مقتل لقمان سليم وأطلق وسما بلا أسف.

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