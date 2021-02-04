بريطانيا تسجل 915 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 20 ألفا و634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى تسجيل 915 حالة وفاة.

وفي تكرارٍ لما سبق وإن حدث قبل أشهر قليلة في بريطانيا من حدوث أزمة في دفن موتى مرض كوفيد-19، تضرب أزمة مقابر جديدة البلاد، مع تزايد أعداد المصابين والوفيات يوميًا، وفقًا لماذكرته صحف بريطانية.

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن حالة من الفوضى صارت تكتنف عمليات دفن موتى كورونا، من عمليات إحراق للجثث وحتى عمليات الدفن.

وذكرت الصحيفة أن جثث ضحايا الوباء صارت مكدسة في الثلاجات لمدد تصل في بعض الأحيان لـ5 أسابيع، بعد نفاد القبور المجهزة للدفن.

وفقدت بريطانيا خلال شهر واحد فقط 30 ألف شخص بسبب الوباء المرعب، هذا إضافة إلى الوفيات العادية سواء بامراض مختلفة أو سكتات قلبية أو دماغية أو نتيجة حوادث مختلفة.

وقال ديفيد بارينجتون، المسئول عن عمليات الدفن في ليفربول: "إن أعداد الضحايا في زيادة قياسية، ما يعني أن عدد ساعات العمل والعاملين لا يكفون أمام طوفان الموتى".

وذكر بارينجتون، أن الفترة الماضية شهدت حالة وفاة لشباب كثر أصيبوا بالفيروس، وهو ما مثل حمل إضافي عليهم، مشيرًا إلى إن الأمر صار قاسيًا، حيث تضطر بعض العائلات إلى أن تدفن أكثر من فرد من أفراد الأسرة في أوقاتٍ متقاربة، حيث يكون أحد الأفراد مصابا بالفيروس ويقوم بنقل العدوى لغيره من الأسرة، فيموت هو أو هي، ثم يموت بعدهم الفرد الذي سبق وإن نقلوا له العدوى.