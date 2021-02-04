سعد الحريري يعلق على اغتيال لقمان سليم

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، على ضرورة كشف المسئولين عن مقتل لقمان سليم، اليوم.

وكتب الحريري على تويتر: "لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديموقراطية لبنان، واغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه".

وأضاف: "لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن".

وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياسيين سنواصل معركة الحرية".

وشدد على ضرورة الكشف عن الجناة، قائلا: "الشجب لم يعد كافيًا.. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".