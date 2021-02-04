الكونجرس يوافق على مرشحة بايدن سفيرة لأمريكا بالأمم المتحدة

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، الموافقة على ليندا توماس جرينفيلد، مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، صادق مجلش الشيوخ بكامل هيئته على قرار تعيين الدبلوماسية المخضرمة ليندا توماس.

وقال زعماء اللجنة من الديمقراطيين والجمهوريين إن توماس جرينفيلد - البالغة من العمر 68 عامًا، أمضت عقودًا كدبلوماسية بما في ذلك منصب سفير الولايات المتحدة في ليبيريا.

وبحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية، تعهدت جرينفيلد بالعمل عن كثب ليس فقط مع شركاء أمريكا الأجانب ولكن من أجل "تطوير شراكة قوية" مع المشرعين في واشنطن لدفع أجندة موحدة.

ومن المقرر أن تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة لشهر مارس، مما يسمح للرئيس بايدن وسفير الأمم المتحدة بمتابعة أهداف الولايات المتحدة من خلال وضع جدول أعمال للقوى العالمية في المجلس.