ممثل الإخوان.. انسحاب المشري من سباق المجلس الرئاسي الليبي

أعلن خالد المشري، ممثل الإخوان في ليبيا، اليوم الخميس، انسحابه من السباق على عضوية ورئاسة المجلس الرئاسي الليبي.
يذكر أن المشري، هو رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه.
استقال المشري شكليا من حزب العدالة والبناء الإخواني في ليبيا، وشارك في تأسيسه، لكنه ظل مرتبطا فكريا بالتنظيم.
ووصفته تقارير عدة بأنه رجل تركيا الأول في ليبيا، فلا يغيب عن أي شيء يربط أنقرة بالأوضاع في ليبيا.
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