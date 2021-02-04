أثار مقتله غضبًا كبيرًا.. من هو الناشط اللبناني لقمان سليم؟

أثار مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم حفيظة وغضب أبناء الشعب اللبناني ونرصد في السطور القليلة القادمة من هو لقمان سليم.

فقد عاش " سليم" باحثا وناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان، منتقدا لسياسات حزب الله اللبناني.

انتمي المغدور " سليم" خلال حياته للطائفة الشيعية وكان يبلغ من العمر (58 عامًا) عمل مديرا لمركز "أمم" للأبحاث والتوثيق في جزء من منزله في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

عمل "سليم" علي توثيق ذاكرة الحرب الأهلية (1975-1990)، حيث سلط الضوء على ملف المفقودين، بجانب اهتمامه مؤخرا بمشروع لأرشفة يوميات الحرب السورية.

وفي مطلع التسعينيات اسس"دار الجديد" للنشر، حيث أنتج مع زوجته الألمانية مونيكا بورغمان فيلمين وثائقيين، أحدهما لتوثيق مجزرة صبرا وشاتيلا خلال الحرب الأهلية في لبنان، والثاني حول سجن تدمر في سورية، حيث تعرض سجناء لبنانيون للتعذيب.

وفي ديسمبر من العام 2019 تعرض لتهديدات ، حيث تجمع عدد من الأشخاص أمام منزله في حارة حريك، مرددين عبارات تخوين، وألصقوا شعارات على جدران المنزل كتب عليها "لقمان سليم الخائن والعميل"، و"حزب الله شرف الأمة"، و"المجد لكاتم الصوت".