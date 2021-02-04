بنك إنجلترا يحذر من ارتفاع الإصابات حال ظهور متغيرات فيروسية مقاومة للقاحات كورونا

قال بنك إنجلترا اليوم الخميس، إن الظهور المحتمل لطفرات فيروسات كورونا المقاومة للقاحات قد يؤدي إلى تجدد نمو معدلات الإصابة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من القيود على الأنشطة الاقتصادية في المستقبل.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي قالت فيه هيئة الصحة العامة في إنجلترا يوم الاثنين إن طفرة جديدة في سلالة فيروس كورونا المكتشفة في ديسمبر قد تكون منيعة على اللقاحات.

واكتشفت كل من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة متغيرات فيروسات التاجية يبدو أنها تنتقل بسرعة أكبر من السلالات الأخرى.

ويُعتقد أن سلالة المملكة المتحدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة. تم اكتشافه لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا ثم انتشر بسرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا القارية.