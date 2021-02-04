نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تمدد القيود المفروضة لمواجهة كورونا حتى 30 أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، تمديد القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا حتى 30 أبريل القادم وسط توقعات بتجديدها مرة أخرى.

وقال شميهال خلال اجتماع لرابطة الأعمال الأوروبية، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس: "سنمدد الحجر الصحي حتى 30 أبريل، لكن للأسف من غير المرجح أن يكون ذلك هو الموعد النهائى لإتمام الحجر الصحي، إذ إنه من المحتمل استمراره بشكل أو بآخر".

وأضاف: "أنه من المحتمل تغيير قواعد قيود فيروس كورونا، حيث يمكن تخفيفها أو ربما يكون هناك انتقال إلى شكل آخر للحجر الصحى التكيفى".

وفي 9 ديسمبر الماضى، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على قرار وزارة الصحة بمد الحجر الصحي حتى 28 فبراير الجاري.