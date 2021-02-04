الأمم المتحدة: اللجنة العسكرية 5+5 تبحث إرسال مراقبين دوليين لليبيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن ترحيبها بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الخميس؛ لاستكمال مناقشاتها بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة إلى ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.

وقالت البعثة الأممية- فى بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم-: إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 فبراير لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

وأضاف البيان: أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة سوف يتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.

وأوضحت البعثة الأممية أن الاجتماع سيحضره خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.