أخبار اليمن : شهيد بقصف صاروخي سعودي على شدا صعدة

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شهيد بقصف صاروخي سعودي على شدا صعدة

استشهد مواطن اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق حدودية في محافظة صعدة. شهيد بقصف صاروخي سعودي على شدا صعدةاستشهد مواطن اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق حدودية في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن وتضرر ممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على مديرية الظاهر الحدودية محدثاً دماراً واسعاً في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.

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