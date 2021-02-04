أخبار اليمن : الحديدة.. 150 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 150 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 150 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وغارتين لطيران تجسسي على كيلو16 والدريهمي.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية و8 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والمدينة وكيلو16والتحيتا وحيس والفازة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت ايضاً 31 خرقا بقصف مدفعي لعدد 431 قذيفة و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.