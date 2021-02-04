بيان أمريكى فرنسى يطالب بالإعلان عن نتائج التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - طالب بيان أمريكى فرنسى مشترك، اليوم الخميس، بالإعلان سريعا عن نتائج التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة "العربية".



جدة - نرمين السيد - طالب بيان أمريكى فرنسى مشترك، اليوم الخميس، بالإعلان سريعا عن نتائج التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة "العربية". وشدد وزيرا الخارجية الأمريكى والفرنسى، على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة لبنانية تتمتع بمصداقية.

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