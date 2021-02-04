أبو الغيط يدين اغتيال الناشط والمعارض اللبنانى لقمان سليم  

وأعرب الأمين العام عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، بأن الجامعة العربية إذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد على ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، تحذر من انزلاق لبنان إلى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به إلى مسلسل الاغتيالات المشين.
وأضاف المصدر أن إنقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، يتطلب من كافة الأطراف تحمل المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أى اعتبارات أخرى، من أجل الإسراع فى تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة، برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريرى، والخروج من هذا النفق المظلم الذى يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلى.
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