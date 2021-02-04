سياسة مغايرة عن ترامب.. بايدن يعتزم تعيين تيموثي ليندركينج مبعوثًا لليمن

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، من المتوقع أن يعين بايدن، اليوم الخميس، ليندركينج، مبعوثًا خاصا له إلى اليمن.

ووصف المسؤولون الأمريكيون بأنه جهد جديد، ولكنه شاق، لإنهاء ما يقرب من ست سنوات من الصراع الذي حول البلاد إلى أسوأ حرب في العالم.

وكان بايدن، قال خلال حملته الانتخابية، إنه سيتخذ نهجًا مختلفًا تجاه أزمة اليمن عن تلك التي تتبعها إدارة سلفه السابق دونالد ترامب.

وأكد مسؤول كبير بالإدارة، أن ليندركينج يعد دبلوماسيًا ذو خبرة طويلة في شؤون الخليج واليمن، حيث يكون الشخص المناسب للتحدث عن الصراع وإمساك زمام المهمة.