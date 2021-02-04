بعد إدراج "براود بويز" على قوائم الإرهاب.. كندا ساحة للحرب الباردة الثانية بين أمريكا والصين

بعد يوم من إدراج جماعة "براود بويز" على قائمة المنظمات الإرهابية في كندا كانت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالجماعة اليمينية المتطرفة لا تزال تثير جدلا عبر الإنترنت.

وظلت قناتا تيليجرام الرئيسيتان اللتان حددتهما مجموعة أبحاث أمريكية عن التطرف كقناة براود بويز الكندية نشطة يوم الخميس.

ولم ترد تيليجرام على طلب للتعليق.

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وكتب معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام الكندي في تقرير تم توزيعه على المشتركين الأسبوع الماضي: "نشرت القنوات عدة منشورات حول الثورة وحثت الأعضاء على" النهوض والتجمع ".

وأضاف "دعت منشورات محددة المجموعة إلى وضع" خطة متماسكة للهجوم ".

وتتوقع القنوات أيضًا أن كندا ستكون" ساحة معركة رئيسية "في" الحرب الباردة الثانية القائمة على الولايات المتحدة والصين" وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا جلوبال" الامريكية على موقعها الإلكتروني.