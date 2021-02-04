الاردن تفرض بدل بطالة للعاطلين من أبناء غزة

أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاردني قرارا بتخصيص بدل بطالة للعاطلين من أبناء فلسطين في قطاع غزة.

وأشارت المؤسسة الاردنية في بيان لها اليوم الي انه تم إجراء تعديل على نسبة ومقدار بدل التعطل عن العمل ليصبح (75%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع المعتمد لصـرف بدل التعطل بدلًا من (50%).

ونوهت المؤسسة الاردنية الي انه لن يتم ربط البدل بأي سقف محدد وذلك لمن تبلغ اشتراكاته في الضمان الاجتماعي (240) اشتراك فأكثر.

وبينت المؤسسة بأن استمرار الصرف وفقًا لهذا البرنامج سيكون مشروطًا بعدم تجاوز مجموع الأرصدة المدينة للمؤمن عليه المستفيد من هذا البرنامج (0.8%) من مجموع الأجور المشمولة سابقًا في الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن الفئات المستفيدة من هذا التعديل هم المؤمن عليهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، وسيبدأ تطبيق هذا القرار على الصروفات المستحقة في بداية مارس المقبل.