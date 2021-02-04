البيت الأبيض يعلن قرارا مثيرا بشأن الطلبات الاستخباراتية لـ ترامب

أعلن البيت الأبيض إن مجتمع الاستخبارات الامريكي سيراجع أي طلبات واردة للحصول على إحاطات استخباراتية من الرئيس الامريكي السابق، كما جرت العادة بالنسبة للرؤساء السابقين، على الرغم من أنه لم يقدم أي طلبات بعد.

وبشكل عام، يتم دعم طلبات الرئيس السابق من قبل المسؤولين.

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وقال السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي لشبكة سي إن إن، اليوم الخميس: "يدعم مجتمع الاستخبارات طلبات الحصول على إحاطات استخباراتية من قبل الرؤساء السابقين وسيراجع أي طلبات واردة ، كما فعلوا دائمًا".

وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN إن الرئيس السابق لم يقدم أي طلبات في هذه المرحلة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات الاستخباراتية ، وهو أمر سيصوغه مجتمع الاستخبارات في حالة ورود أي طلب.