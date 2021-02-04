بيان عاجل لـ مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ميانمار

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن قلقه العميق من إعلان حالة الطوارئ في ميانمار.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا مجلس الأمن إلى الإفراج عن المحتجزين، ومنهم رئيسة الحكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين.

وأكد المجلس المكون من 15 عضوا في بيان، استمرار دعم التحول الديمقراطي في ميانمار.

وكان الجيش قد استولى على السلطة، في وقت مبكر الاثنين الماضي، بعد إطاحة حكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح. وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وكشف نشطاء محليون في ميانمار، إلقاء القبض على 147 شخصا في ميانمار، منذ الانقلاب الذي نفذه قادة الجيش.

وقال النشطاء إن السلطات الانقلابية في ميانمار ألقت القبض على 147 شخصا من نشطاء وسياسيين ومسئولين.

فيما أعلن موقع فيسبوك، اليوم الخميس أنّ السلطات في بورما فرضت قيودًا على بعض خدماته في هذا البلد حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه الإثنين.

وقال متحدّث باسم الشركة في تصريحات صحفية "نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حاليًا لبعض الأشخاص".