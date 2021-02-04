إجراءات مواجهة فيروس كورونا في السعودية والكويت (تفاصيل كاملة)

إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، هي عبارة عن مجموعة من الخطوات التي اتخذتها السلطات السعودية ممثلة في وزارة الداخلية، ونظيرتها الكويتية، ممثلة في مجلس الوزراء الكويتي، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، لمواجهة الأزمة الحالية، تحاشيًا لتفاقم الإصابات الناجمة عن الجائحة المستعصية، والتي دخلت عامها الثاني، منذرة بموجة ثانية وربما ثالثة أو رابعة في بعض البلدان.

إجراءات مواجهة فيروس كورونا

نتيجة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول في العالم، قامت عدد من الدول بالإعلان عن بعض القرارات التي يجب الالتزام بها لمواجهة هذه الجائحة، ولذلك سنعرض لكم القرارات التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية وفي دولة الكويت.

أولًا: إجراءات المملكة لمواجهة الفيروس

قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

كما أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية إن هذه الإجراءات جاءت بعد البيان الذي تم إصداره في 28 من شوال 1441 الموافق يوم 20 يونيو 2020، الناتج عن الإجراءات التي أعلنت عنها الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية بهدف التصدي لفيروس كورونا وخاصةً بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس في عدد من المناطق الموجودة بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من هذه القرارات هو محاولة منع ظهور موجة ثانية في المملكة العربية السعودية، حتى لا يشكل الأمر ضغطًا على المنشآت الصحية، وتتلخص القرارات الجديدة في التالي:

إيقاف وتعطيل جميع المناسبات وخاصةً حفلات الزواج والاجتماعات الخاصة بالشركات وغيرها من التجمعات الأخرى التي من الممكن أن يتجمع فيها أعداد كبيرة وذلك لمدة 30 يومًا قابلًا للزيادة.

توقف جميع الفعاليات الترفيهية والأنشطة التي يمارسها المواطنون وذلك لمدة 10 أيام قابلة للزيادة.

ضرورة ألا يزيد الحد الأقصى لتجمع الأشخاص في المناسبات عن 20 شخصًا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

اقتصار المقاهي والمطاعم على الخدمات الخارجية وتعليق الخدمات والطلبات الداخلية لمدة 10 أيام قد يتم تمديدها.

ضرورة ألا يحدث ازدحام خارج المطاعم والمقاهي، وفي حالة مخالفة أي منشأة لهذا الأمر سيتم إغلاقها لمدة 24 ساعة، وإذا تكررت المخالفة سيتم إغلاقها لمدة 48 ساعة، وتكرارها لمرة أخرى سيدفع لإغلاقها لمدة أسبوع ثم أسبوعين وأخيرًا لمدة شهر.

إغلاق الأماكن الترفيهية مثل أماكن الألعاب ودور السينما لمدة 10 أيام.

يجب أن يتم توزيع صلوات الجائز في المقابر على جميع أوقات اليوم بهدف تقليل التجمعات.

يجب أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكليف فرق ميدانية رقابية بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بهذه القرارات الإجرائية.

تأتي القرارات الجديدة، بعد قرار آخر، صدر، مساء أول أمس الثلاثاء، والذي يقضي بما يلي:

تعليق السماح بدخول بلاد الحرمين لغير المواطنين والممارسين الصحيين والدبلوماسيين وعائلاتهم وذلك بشكلٍ مؤقت، من 20 دولة.

يبدأ تنفيذ القرار، من مساء أمس الأربعاء، 3 فبراير 2021، الموافق ليوم 21/6/1442.

يستثنى من القرار الدبلوماسيين والعاملين في القطاع الطبي، وفق ما أوردته فضائية “العربية” السعودية.

وجاء تفاصيل القرار السعودي على النحو التالي:

ثانيًا: إجراءات الكويت لمواجهة جائحة كورونا

وهناك بعض الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت بهدف التصدي لفيروس كورونا، وتتلخص هذه الإجراءات في الآتي:

يتم إغلاق جميع المراكز التجارية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي، ماعدا الصيدليات والمستلزمات التموينية والصحية، إلى جانب منافذ التسوق الخاصة بالأغذية.

اكتفاء المطاعم بالخدمات الخارجية وتوصيل الطلبات مع ضرورة أن يتم إغلاقها في الساعة الثامنة مساءً وحتى فجر اليوم التالي في الخامسة.

توقف العمل في الأندية الصحية وجميع محلات العناية الشخصية.

إغلاق جميع الأماكن الخاصة بالاحتفالات مع إيقاف الأنشطة التي تحتاج إلى تأجير القاعات أو الخيام.

منع جميع التجمعات مثل التي تتم للاحتفال بالأعياد الوطنية.

وقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.

ضرورة تنفيذ هذه القرارات يوم الأحد الموافق 7 فبراير لعام 2021 وذلك لمدة شهر قابلة للتمديد وفقًا للوضع الوبائي.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع التفاصيل الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا التي تم الإعلان عنها من قِبل المملكة العربية السعودية ومن قِبل دولة الكويت.