تمويل يصل الي 60.0000 يناسب جميع النساء في المملكة بدون كفيل

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي لجميع النساء من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، حيث يقدم البنك تمويلات متعددة تناسب كثير من المواطنين السعوديين وقد يصل مبلغ التمويل الي 50.000 ريال سعودي يقدم للنساء لإقامة المشروعات الصغيرة والكبيرة لتخفيف من أعباء الحياه الصعبة، وقد يتميز تمويل مصرف الراجحي بأنه يقدم تمويلات إسلامية خاضعة لأحكام الدين الإسلامي، ويقدم تسهيلات في سداد الأقساط وبشروط ميسرة وفترة سداد تصل الي خمس سنوات، فمن خلال موقعنا نقدم لكم الشروط والمستندات لكي يتم الحصول علي تمويل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي تمويل شخصي للنساء من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للنساء الحاملين للجنسية السعودية أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، فقد حدد مصرف الراجحي بالمملكة شروط لكي يتم الحصول علي تمويل النساء، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سنقدم لكم الشروط والمستندات المطلوبة من مصرف الراجحي للحصول علي تمويل النساء في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري الخاص بالسيدة المتقدمة لتمويل مصرف الراجحي لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدني. لا يزيد عمر السيدة المتقدمة لتمويل مصرف الراجحي السعودي عن 60 عاماً. يجب ألا يقل مدة خدمة العمل عن شهر. يجب أن يكون عمل السيدة لدي الجهات المعتمدة لدي مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية. يشترط تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من مصرف الراجحي السعودي. لا بد من الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي السعودي لتأكد من الشروط والمستندات المطلوبة. يجب إحضار الرقم البنكي، الهوية الوطنية الخاصة ولا بد أن تكون سارية المفعول. رقم الهاتف الخاص، عنوان العميل وإثبات مثل ( فاتورة مياه، كهرباء، فاتورة تليفون أرضي). إحضار خطاب من جهة العمل وتموزج الحصول علي تمويل من مصرف الراجحي.

يتميز تمويل مصرف الراجحي بأنه تمويل إسلامي خاضع للشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.

تمويل شخصي متوفر لجميع النساء من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة السعودية.

تمويل مصرف الراجحي تمويل بشروط ميسرة وفترة سداد طويلة وميسرة تصل الي ستون شهراً.

تمويل بهامش ربح تنافسي ومنخفض 3.68%.

التمويل لا يوجد به رسوم تكافل.

مزايا التمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي