شروط قرض العمل الحر للنساء وآلية التقديم عبر بوابة بنك التنمية الاجتماعية

شروط قرض العمل الحر للنساء هي الأكثر أهمية لكل من ترغب في تحسين دخلها الشهري، من خلال عمل مشاريع، وقد لا تجد منتج تمويلي بعض النساء للانتهاء من إجراءات المشاريع، ولهذا فإن بنك التنمية الاجتماعية يوفر قرض العمل الحر للرجال والنساء أيضًا، ولكن بشروط واضحة، حتى يصل المنتج إلى المستحقين فقط، وذلك يرجع إلى توافر العديد من المميزات في قروض العمل الحر وسوف نتعرف عليها، بالإضافة إلى إطلاق طريقة التقديم على قرض العمل الحر.

شروط قرض العمل الحر للنساء

شروط القرض الحر للنساء تنطبق أيضًا على الرجال، وقد أطلقها بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية بشكل مُيسر للتسهيل على الجميع وتنحصر الشروط في:

أن يكون المتقدمة للحصول على قرض العمل الحر سعودية الجنسية.

ألا يكون عمرها أقل من ثمانية عشر عام، ولا تزيد عن الستين من العمر.

أن تكون لديها نشاط تريد مزاولته بالفعل، مع الحرص على استخراج وثيقة العمل الحر التي تثبت ذلك.

لا بد أن تجتاز المتقدمة الفحص الائتماني.

مميزات تمويل العمل الحر

ويمكن للمرأة أن تحصل على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة لا تقل عن ستين ألف ريال سعودي، وذلك برسوم إدارية لا تزيد عن أربعة آلاف ريال سعودي أيضًا.

طريقة تقديم بنك التسليف قرض العمل الحر

ويمكن الحصول على تمويل العمل الحر من خلال الخطوات التالية:

وهناك العديد من الفئات المستهدفة من النساء ومن الرجال، وقد حددها البنك، أنه يقع على رأسهم العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الموظفين الذين يحصلون على رواتب أقل من أربعة عشر ألف ريال سعودي في الشهر، كما أن التمويل الحر متاح لغير المخدومين في برامج التمويل العادية.

وعند توافر شروط قرض العمل الحر للنساء بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة، وكل ما يتعلق بالتمويل كما ذكرنا سالفًا، يمكن التقديم على قرض العمل الحر في الحال.

الفئات المستهدفة لتمويل العمل الحر