السلطات السعودية تصدر قرارات لمواجهة فيروس كورونا

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السلطات السعودية تصدر قرارت لمواجهة فيروس كورونا، أصدرت وزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الخميس الموافق 4 / 2 / 2021 عدة قرارات للحد والتقليل من تفشي فيروس كورونا، وجاء هذا نتيجة للإرتفاع الملحوظ في معدل الحالات الجديدة لفيروس كورونا، حيث صرح المسؤلون في وزارة الداخلية على أن جاءت القرارات وفقاً لوزاة الصحة المسؤلة عن الإجراءات الإحترازية لمحاربة فيروس كورونا.القرارات التي أصدرتها السلطات السعودية:
قررت السلطات السعودية فجر يوم الخميس الموافق 4 / 2 / 2021 إصدار 9 قرارات، وذلك بعد الإرتفاع الملحوظ في عداد الأعداد للحالات الجديدة، وشددت السلطات على الإلتزام بهذه القرارات قدر الإمكان للحد من تفشي فيروس كورونا بين جميع المواطنين، وجاءت الإجراءات كالآتي:
- أولاً: أعلنت السلطات عن تعطيل جميع الحفلات والمناسبات، ويتضمن ذلك حفلات الزواج، ومؤتمرات الشركات، واجتماعات المصانع، وما يشابهم وذلك في قاعات الحفلات، وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وأيضا في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم للحفلات والأفراح وستكون مدة الإيقاف شهراً واحداً قابلاً للتجديد.
- ثانياً: أعلنت السلطات أيضاً عن تعطيل جميع الأنشطة الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
- ثالثاً: حظرت السلطات أيضاً من عدم الإخلال أو التعدي على القرار الأول، وهو ألا يزيد عدد الأفراد في التجمات البشرية عن 20 شخصاً، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
- رابعاً: أعلنت السلطات أيضاً عن إغلاق دور السينما، والمراكز الترفيهية الداخلية، ومراكز الألعاب المستقلة الداخلية أيضاً أو التي تتواجد في المطاعم، ومراكز التسوق وما يماثلهم، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية أيضاً.
- خامساً: أعلنت السلطات أيضا عن إيقاف تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما يماثل ذلك والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وذلك مع عدم السماح لأي شكوي أو تجمهر ينتج عن هذه الطلبات الخارجية، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة يوماً واحداً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة يومين كاملين ،و في حال تكرارها للمرة الثانية تصل مدة الإغلاق إلي أسبوعاً كاملاً، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة تصل مدة الإغلاق إلي أسبوعين إثنين ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة أوأكثر، تكون مدة إغلاق النشأة شهراً كاملاً ،وذلك أيضاً مع عدم الإخلال أو التعدي على تطبيق أي عقوبات أخرى مذكورة في شأن هذه المخالفات.
- سادساً: تكثيف الجهود الرقابية في المملكة لتطبيق جميع البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
- سابعاً: قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان في السعودية بتكليف بعض الفرق الميدانية الرقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة داخل المقابر.
- ثامناً: عملت الوزاراة على تنظيم توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة تقدر ب”100″ متر قدر المستطاع في المقبرة بما يوفر تحقيق التباعد بين المشيعين.
- تاسعاً: قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
الوسوم
السلطات السعودية تصدر قرارت لمواجهة فيروس كورونا، أصدرت وزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الخميس الموافق 4 / 2 / 2021 عدة قرارات للحد والتقليل من تفشي فيروس كورونا، وجاء هذا نتيجة للإرتفاع الملحوظ في معدل الحالات الجديدة لفيروس كورونا، حيث صرح المسؤلون في وزارة الداخلية على أن جاءت القرارات وفقاً لوزاة الصحة المسؤلة عن الإجراءات الإحترازية لمحاربة فيروس كورونا.القرارات التي أصدرتها السلطات السعودية:
قررت السلطات السعودية فجر يوم الخميس الموافق 4 / 2 / 2021 إصدار 9 قرارات، وذلك بعد الإرتفاع الملحوظ في عداد الأعداد للحالات الجديدة، وشددت السلطات على الإلتزام بهذه القرارات قدر الإمكان للحد من تفشي فيروس كورونا بين جميع المواطنين، وجاءت الإجراءات كالآتي:
- أولاً: أعلنت السلطات عن تعطيل جميع الحفلات والمناسبات، ويتضمن ذلك حفلات الزواج، ومؤتمرات الشركات، واجتماعات المصانع، وما يشابهم وذلك في قاعات الحفلات، وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وأيضا في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم للحفلات والأفراح وستكون مدة الإيقاف شهراً واحداً قابلاً للتجديد.
- ثانياً: أعلنت السلطات أيضاً عن تعطيل جميع الأنشطة الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
- ثالثاً: حظرت السلطات أيضاً من عدم الإخلال أو التعدي على القرار الأول، وهو ألا يزيد عدد الأفراد في التجمات البشرية عن 20 شخصاً، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
- رابعاً: أعلنت السلطات أيضاً عن إغلاق دور السينما، والمراكز الترفيهية الداخلية، ومراكز الألعاب المستقلة الداخلية أيضاً أو التي تتواجد في المطاعم، ومراكز التسوق وما يماثلهم، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية أيضاً.
- خامساً: أعلنت السلطات أيضا عن إيقاف تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما يماثل ذلك والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، وذلك مع عدم السماح لأي شكوي أو تجمهر ينتج عن هذه الطلبات الخارجية، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة يوماً واحداً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة يومين كاملين ،و في حال تكرارها للمرة الثانية تصل مدة الإغلاق إلي أسبوعاً كاملاً، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة تصل مدة الإغلاق إلي أسبوعين إثنين ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة أوأكثر، تكون مدة إغلاق النشأة شهراً كاملاً ،وذلك أيضاً مع عدم الإخلال أو التعدي على تطبيق أي عقوبات أخرى مذكورة في شأن هذه المخالفات.
- سادساً: تكثيف الجهود الرقابية في المملكة لتطبيق جميع البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
- سابعاً: قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان في السعودية بتكليف بعض الفرق الميدانية الرقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة داخل المقابر.
- ثامناً: عملت الوزاراة على تنظيم توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة تقدر ب”100″ متر قدر المستطاع في المقبرة بما يوفر تحقيق التباعد بين المشيعين.
- تاسعاً: قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
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