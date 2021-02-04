السلطات السعودية تصدر قرارات لمواجهة فيروس كورونا

السلطات السعودية تصدر قرارت لمواجهة فيروس كورونا، أصدرت وزارة الداخلية السعودية فجر اليوم الخميس الموافق 4 / 2 / 2021 عدة قرارات للحد والتقليل من تفشي فيروس كورونا، وجاء هذا نتيجة للإرتفاع الملحوظ في معدل الحالات الجديدة لفيروس كورونا، حيث صرح المسؤلون في وزارة الداخلية على أن جاءت القرارات وفقاً لوزاة الصحة المسؤلة عن الإجراءات الإحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

القرارات التي أصدرتها السلطات السعودية:

قررت السلطات السعودية فجر يوم الخميس الموافق 4 / 2 / 2021 إصدار 9 قرارات، وذلك بعد الإرتفاع الملحوظ في عداد الأعداد للحالات الجديدة، وشددت السلطات على الإلتزام بهذه القرارات قدر الإمكان للحد من تفشي فيروس كورونا بين جميع المواطنين، وجاءت الإجراءات كالآتي: