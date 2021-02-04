“متابعة” نتيجة مباراة الأهلي والدحيل اليوم في كأس العالم للأندية قطر 2021

نوفر متابعة مباشرة لـ نتيجة مباراة الأهلي والدحيل اليوم في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021م، حيث بدأت المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة المباراة الآن عبر قناة بي ان سبورت اتش دي المفتوحة bein sports hd على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

كما يُمكن متابعة مباراة الأهلي اليوم ضد الدحيل عبر قناة الكأس القطرية الرياضية الأولى المفتوحة alkass one hd على العديد من الأقمار الصناعية ومنهم نايل سات وعرب سات، ومن يرغب في معرفة القنوات الناقلة للمباراة مجاناً وترددات القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد الدحيل اليوم، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع ثقفني.

نتيجة مباراة الأهلي والدحيل اليوم

بدأت مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري ضمن مباريات الدور الثاني ببطولة مونديال الأندية المقام على أرض دولة قطر 2021م، وقد تم الإعلان رسمياً عن إتاحة مشاهدة المباراة بشكل مجاني عن طريق قناة بين سبورت اتش دي المفتوحة مجاناً، أو عن طريق قناة الكأس الرياضية الأولى المفتوحة عرب سات ونايل سات.

الدقيقة العشرون: هناك استحواذ نسبي للنادي الأهلي المصري ولم يتم إحراز أهداف حتى الآن لأيٍ من الفريقين (0 – 0).

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

من يرغب في الحصول على تردد قناة bein sports hd المفتوحة على العديد من الأقمار الصناعية لضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم ومن ثم استقبال القناة المفتوحة، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 1

في ظل البحث عن ترددات قنوات الكأس الرياضية المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي ضد الدحيل بعد أن تم الإعلان عن نقل المباراة عبر القنوات المشفرة فقط الثالثة والسادسة، فقد تم إذاعة المباراة الآن عبر قناة الكأس 1 المفتوحة، ومن يرغب في متابعة المباراة عبر قنوات الكأس alkass الفضائية، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قناة الكأس 1 الموضح بالفيديو التالي:

وسط متابعة مستمرة لكي ننقل لمتابعي موقع ثقفني أهم الأحداث الرياضية بمباراة الأهلي اليوم، إلى جانب إرفاق نتيجة مباراة الأهلي والدحيل خلال المباراة.

“هدف” أحرز اللاعب حسين الشحات الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة.

متابعة نتيجة المباراة