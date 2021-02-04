جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مساء اليوم الخميس أن اللجنة العسكرية الليبيبة "5+5"، التى ستجتمع فى مدينة سرت، ستناقش نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار فى مناطق مختلفة من البلاد.





كما لفتت إلى أن الاجتماع الليبى المشترك سيتمحور حول الإسراع فى فتح الطريق الساحلى، كما أبدت البعثة الأممية ترحيبها بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية. وحسبما أفادت قناة "العربية - الحدث"، كانت تلك اللجنة المشتركة بين طرفى النزاع الليبى وافقت سابقا على نشر مراقبين دوليين بشرط ألا يرتدوا زيا عسكريا ولا يحملوا سلاحا. كما وافقت على نشر مراقبين فى مثلث أبو قرين –بنى جواد– سوكنة، حيث تقع مدينة سرت فى وسط المثلث. يذكر أن البعثة الأممية كانت أوضحت، مطلع يناير أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين غير المسلحين وبالزى المدنى للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البعثة الأممية فى ليبيا : لقاء سرت العسكرى سيبحث نشر مراقبين دوليين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.