بريطانيا تسجل 20.634 إصابة و915 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20.634، مقابل 19.202 فى بيانات أمس الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3.892.459 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضى 915 وفاة جديدة جراء المرض، مقابل 1.322 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 110.250 متوفيا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 10.49 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.