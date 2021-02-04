نشر الجنود في ألمانيا.. مستشار الأمن الأمريكي يعلن قرارات حاسمة مرتقبة لـ بايدن

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، أن الرئيس جو بايدن يعتزم تجميد إعادة نشر الجنود الأمريكيين المتواجدين في ألمانيا.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال سولفان إن بايدن يدرس اتخاذ أوامر تنفيذية بشأن ميانمار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتشاور مع حلفائها الأوروبيين لصياغة استراتيجية موحدة تجاه إيران.

ولفت إلى أن واشنطن تعكف في الوقت الراهن على مراجعة سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن الرئيس جو بايدن سيعلن مبعوثا جديدا خاصا إلى اليمن اليوم الخميس.