السفير البريطاني في اليمن يحذر من خطر ازدياد الحوثيين والنفوذ الإيراني

حذر السفير البريطاني في اليمن من أن المجتمع اليمني سيتغير بالكامل بفعل النفوذ الإيراني وأيديولوجية الحوثيين.
وقال مايكل آرون في تصريحات صحفية إن قبضة إيران على الشمال ستصبح أكثر إحكامًا ما لم يتم إيجاد حل للحرب قريبًا.
وأضاف آرون أن "مليشيا الحوثي، التي أشعلت فتيل الحرب في اليمن عندما استولت على العاصمة صنعاء عام 2014، مسلحة ومدعومة من إيران. وقد صنفته الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية أجنبية في وقت سابق من الشهر الجاري".
وأضاف آرون، الذي شغل منصبه منذ أوائل عام 2018: "الحوثيون يغيرون المجتمع اليمني والمناهج الدراسية في المدارس، إنهم يسيطرون ويغيرون الجامعات، وينشرون الأطفال في جبهات القتال، ويرسلون الطلاب للدراسة في قم بإيران، كلما مر الوقت دون حل لوقف الحرب والبدء في إعادة بناء المجتمع اليمني ، زاد النفوذ الإيراني في الشمال.
وبعد خمس سنوات، سيتغير المجتمع اليمني بالكامل بسبب التأثير الإيراني وأيديولوجية الحوثيين وتقاليدهم ، ودعا آرون، الذي ترك منصبه في يوليو، إلى استئناف المفاوضات من أجل حل سياسي للحرب.
وفشلت عدة محاولات في محادثات بوساطة الأمم المتحدة في إنهاء الحرب ، لكن المناقشات بين الجانبين بشأن تبادل الأسرى بدأت في الأردن يوم الأحد.
وأدان أعمال العدوان الأخيرة للميليشيا ، بما في ذلك هجوم على مطار عدن الشهر الماضي مع وصول أعضاء الحكومة المشكلة حديثًا المعترف بها دوليًا إلى المدينة. وقتلت الضربات الصاروخية 25 شخصا.
وأضاف "كان فاشلا وجريمة وقد شجبنا بشدة هذا الهجوم".
كان آرون سفيرًا في السابق بالسودان وليبيا والعراق والكويت.
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