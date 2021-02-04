رسالة عاجلة من سوريا إلى مجلس الأمن بشأن هجمات إسرائيل

طالبت وزارة الخارجية السورية، مجلس الأمن، مجددًا، بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، وجهت الوزارة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قائلة فيها إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أمس الأربعاء على الاعتداء مجددا على أراضي سوريا، وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية.

وأضافت الوزارة، أن سوريا تؤكد مرة أخرى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها الخطيرة والتي باتت تشكل سياسات ممنهجة يتسابق مسؤولوها بكل صفاقة للإعلان عنها ولتبريرها بذرائع أمنية واهية لن تكون المظلة التي يختبئ تحتها العدو الصهيوني لتبرير سلوكه الإرهابي الذي اعتاد عليه.

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل أرض سوريا دون أي إجراء من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي لمساءلتها عن جرائمها الوحشية المستمرة بحق أهلها في الجولان وفلسطين وغيرها من الأراضي العربية التي احتلها بشكل مخالف لأحكام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وصكوك حقوق الانسان.

وتابعت وزارة الخارجية أن سوريا تؤكد أيضًا أنها ماضية بكل عزيمة وثقة في متابعة نهجها المبدئي والثابت في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الإرهاب الذي تدعمه إسرائيل وحلفاؤها، مضيفة أن جيشها مصمم اليوم وأكثر من أي وقت مضى على مواصلة صموده في مكافحة التنظيمات الإرهابية في كل أرجاء سوريا.

وأشارت إلى أن كل الاعتداءات الاسرائيلية التي تصفق لها تلك التنظيمات ومن يقف وراءها لن تفلح في ترهيب أو إعاقة الشعب السوري عن تحقيق أهدافه بل تزيده إصرارًا وإيمانًا بحتمية انتصاره.